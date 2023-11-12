В Госдуме оценили слова Пугачевой о завистниках и клеветниках

Депутат Соловьев назвал слова Аллы Пугачевой о завистниках циничным лицемерием

Позорный побег певицы Аллы Пугачевой из страны — это малодушие и предательство, а обида на правду и справедливую оценку этих действий — циничное лицемерие. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по культуре Сергей Соловьев, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Очередной пассаж и негативная критика своих оппонентов выглядит смешной карикатурой образа страдалицы за правду и любящий русский народ. На мой взгляд, тот, кто любит родину и ее народ, в момент серьезных испытаний и трудностей останется со своей страной», — оценил он публикацию артистки о завистниках и клеветниках в соцсетях.

Соловьев назвал Пугачеву экстравагантной дамой как в личной жизни, так и в творчестве — по его словам, она не стеснялась в выражениях и в советское время, и по сей день. На его взгляд, ее «уровень культуры и образования, манера общения с людьми всегда удивляли и шокировали общественность».

Ранее Пугачева на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обратилась к критикам, назвав их «кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников». Она также призвала их не тратить силы на попытки уничтожить или обесценить ее жизнь.

Алла Пугачева вернулась в Москву 2 ноября. Она приехала без мужа, юмориста Максима Галкина (признан Минюстом России иноагентом), и покинула Россию через несколько дней, за это время успев посетить свой дом в Подмосковье и записать несколько песен.