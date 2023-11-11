Пугачева обратилась к «рабам и холопам»

Пугачева заявила, что ее слова о рабах и холопах адресованы завистникам

Певица Алла Пугачева обратилась к своим критикам, назвав их «кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников». Об этом она написала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Пугачева объяснила, что именно завистникам были адресованы ее слова о рабах и холопах, а не ко всем россиянам. По ее словам, своим «наглым нытьем» ненавистники пытаются оттолкнуть ее от поклонников.

Певица призвала своих критиков не тратить силы на попытки уничтожить или обесценить ее жизнь. «Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст!» — уверена Пугачева.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов предположил, что концерты Пугачевой не будут пользоваться большим спросом. Также он призвал запретить ее возможные выступления, если на это будут правовые основания.

Алла Пугачева вернулась в Москву 2 ноября. Она приехала без мужа, юмориста Максима Галкина (признан Минюстом России иноагентом). За время пребывания в России артистка успела побывать в своем доме в Подмосковье и записать несколько песен. Спустя несколько дней певица покинула страну.