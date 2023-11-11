Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:41, 11 ноября 2023Культура

Пугачева обратилась к «рабам и холопам»

Пугачева заявила, что ее слова о рабах и холопах адресованы завистникам

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Алла Пугачева обратилась к своим критикам, назвав их «кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников». Об этом она написала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Пугачева объяснила, что именно завистникам были адресованы ее слова о рабах и холопах, а не ко всем россиянам. По ее словам, своим «наглым нытьем» ненавистники пытаются оттолкнуть ее от поклонников.

Певица призвала своих критиков не тратить силы на попытки уничтожить или обесценить ее жизнь. «Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст!» — уверена Пугачева.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов предположил, что концерты Пугачевой не будут пользоваться большим спросом. Также он призвал запретить ее возможные выступления, если на это будут правовые основания.

Алла Пугачева вернулась в Москву 2 ноября. Она приехала без мужа, юмориста Максима Галкина (признан Минюстом России иноагентом). За время пребывания в России артистка успела побывать в своем доме в Подмосковье и записать несколько песен. Спустя несколько дней певица покинула страну.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные сорвали высадку ВСУ на левый берег Днепра. 11 морпехов взяты в плен

      В США предрекли бунт в ВСУ из-за конфликта Зеленского и Залужного

      Кержаков рассказал об отношении к русским в Сербии

      Захарова ответила на обвинения главы Carlsberg в краже Россией бизнеса

      Диетолог назвала вескую причину для регулярного употребления капусты

      В России высказались о возможности ударов по энергообъектам Украины

      Командование ВСУ испугалось новых мощных укреплений России в зоне СВО

      В нескольких районах Киева частично пропало отопление

      Пугачева обратилась к «рабам и холопам»

      Скандально известного активиста Бородина лишили статуса адвоката

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости