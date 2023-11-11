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12:38, 11 ноября 2023Культура

Сергей Зверев рассказал о планах Пугачевой в России

Сергей Зверев: Пугачева вернулась в Россию ради юбилейного концерта

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Стилист Сергей Зверев раскрыл тайные планы певицы Аллы Пугачевой, из-за которых она вернулась в Россию. Об этом он рассказал MK.RU.

Алла Пугачева вернулась в Москву поездом с необъявленным визитом 2 ноября. Она приехала без мужа, юмориста Максима Галкина (признан Минюстом России иноагентом). За время пребывания в России артистка уже успела побывать в своем замке и даже записать несколько песен.

Друг Пугачевой Сергей Зверев отметил, что певица очень хорошо выглядит, и предположил, что Пугачева может всех удивить и дать юбилейный концерт. «Ей лечение на пользу пошло. Она очень похорошела, похудела, постройнела. Алла готовится к юбилейному нереальному концерту, я думаю. Она любит удивлять. И, думаю, сделает это еще не раз», — сказал стилист.

Зверев также выразил недоумение по поводу того, что вокруг возвращения Пугачевой так много шума и сплетен. «Я, конечно, рад приезду Аллы в Москву, но в чем событие, не понимаю? Она, как гражданин Российской Федерации, по закону может выезжать, куда хочет, и приезжать, когда хочет», — добавил он.

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Зверев осудил призывы наказать Пугачеву за пост в социальных сетях, где она назвала россиян «рабами и холопами», а также проверить певицу на предмет спонсирования Вооруженных сил Украины. С такой инициативой ранее выступила общественная организация «Зов народа».

«Боже, она сама кого хочешь арестует. Нашли, кого арестовывать, не смешите. Я не вижу, чтобы кто-то говорит про нее что-то плохое. Наоборот, все ее ждут», — сказал стилист.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов предположил, что концерты Пугачевой не будут пользоваться большим спросом. Также он призвал запретить ее возможные выступления, если на это будут правовые основания.

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      Антонина Черташ
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