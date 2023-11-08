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18:19, 8 ноября 2023Культура

В Госдуме призвали запретить выступления Пугачевой в России

В Госдуме призвали запретить концерты певицы Аллы Пугачевой в России

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов прокомментировал новость о возвращении певицы Аллы Пугачевой на российскую сцену. Его слова приводит NEWS.ru.

По словам парламентария, концерты звезды эстрады не будут пользоваться большим спросом. Также он призвал запретить возможные выступления Пугачевой, если на это будут правовые основания.

Шолохов подчеркнул, что если артист позволил себе какие-либо высказывания против России и Российской армии, то за это предусмотрено наказание. «Я не знаю, кому хочется смотреть на престарелую диву», — резюмировал депутат.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева захотела вернуться на сцену в новогодний период. В настоящий момент продюсеры исполнительницы занимаются обновлением ее райдера и поиском сессионных музыкантов. Артистка готова спеть в Дубае, на Кипре и в Москве при условии закрытого формата мероприятия — без упоминаний о выступлении в СМИ, провокаций и съемок на телефон.

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      Сергей Равин
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