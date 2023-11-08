Пугачева захотела вернуться на сцену в новогодний период и подняла свой гонорар

Российская эстрадная певица Алла Пугачева захотела вернуться на сцену в новогодний период. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, сейчас продюсеры исполнительницы занимаются обновлением ее райдера и поиском сессионных музыкантов. Отмечается, что Пугачева увеличила стоимость своего выступления — теперь гонорар артистки за концерт без учета дороги, проживания и прочих деталей райдера составляет 500 тысяч долларов, тогда как в 2020 году певица выходила на сцену за 350 тысяч.

Артистка готова спеть в Дубае, на Кипре и в Москве при условии закрытого формата мероприятия — без упоминаний о выступлении в СМИ, провокаций и съемок на телефон.

2 ноября Алла Пугачева вернулась в Россию. Артистка въехала на территорию страны через пограничный переход в Псковской области. Спустя несколько дней певица покинула страну.