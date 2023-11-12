В США описали возможные последствия СВО для Украины

Экс-разведчик Риттер: Украина может потерять еще пять областей в результате СВО

Россия в результате боевых действий может взять под контроль еще пять областей Украины. Такие возможные последствия специальной военной операции (СВО) описал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону, опубликованном на YouTube.

«Речь идет о том, что СВО продлится до 2025 года, а Россия нарастит военные силы, чтобы получить ресурсы для освобождения еще пяти территорий. Теперь проявляется конечная цель, она звучит так: "Если вы хотите продолжать этот конфликт — мы продолжим, но когда он закончится, еще пять областей перестанут быть частью Украины"», — сказал Риттер.

По мнению Риттера, у Киева есть время завершить конфликт дипломатически до новых потерь и того, как границы и правительство страны изменятся.

Ранее бывший главком НАТО Джеймс Ставридис заявил, что исход конфликта России и Украины может пройти по сценарию войны на Корейском полуострове — он предложил Киеву хотя бы на время признать новые территории за Москвой. Ставридис считает, что чем быстрее остановятся бои, тем быстрее Украина начнет восстановление.