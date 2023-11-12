Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:06, 12 ноября 2023Мир

В США описали возможные последствия СВО для Украины

Экс-разведчик Риттер: Украина может потерять еще пять областей в результате СВО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Россия в результате боевых действий может взять под контроль еще пять областей Украины. Такие возможные последствия специальной военной операции (СВО) описал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону, опубликованном на YouTube.

«Речь идет о том, что СВО продлится до 2025 года, а Россия нарастит военные силы, чтобы получить ресурсы для освобождения еще пяти территорий. Теперь проявляется конечная цель, она звучит так: "Если вы хотите продолжать этот конфликт — мы продолжим, но когда он закончится, еще пять областей перестанут быть частью Украины"», — сказал Риттер.

По мнению Риттера, у Киева есть время завершить конфликт дипломатически до новых потерь и того, как границы и правительство страны изменятся.

Ранее бывший главком НАТО Джеймс Ставридис заявил, что исход конфликта России и Украины может пройти по сценарию войны на Корейском полуострове — он предложил Киеву хотя бы на время признать новые территории за Москвой. Ставридис считает, что чем быстрее остановятся бои, тем быстрее Украина начнет восстановление.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Отряд кораблей России впервые за полвека зашел в Бангладеш

      Бывший премьер Украины заявил о погружении страны в 1937 год

      Израиль подписал «историческое соглашение» с Финляндией

      В России высказались об участии полковника ВСУ в атаках на «Северные потоки»

      В США описали возможные последствия СВО для Украины

      В команде Павловича высказались о реванше с Аспиналлом

      У западных спецслужб появились опасения из-за действий Украины против России

      Бывший главком НАТО назвал способ завершить украинский конфликт

      Хоккеист умер во время матча в Москве

      На Западе негативно отреагировали на стремление России восстановить авиастроение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости