Россия приступила к эвакуации своих граждан из сектора Газа

МЧС РФ: Россия приступила к эвакуации своих граждан из сектора Газа

Россия приступила к эвакуации своих граждан из сектора Газа, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

Как сообщили в ведомстве, работа по согласованию порядка и маршрутов эвакуации российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, шла неделю. С организацией помогали российские дипломаты.

По данным министерства, сейчас пункт пропуска пересекают россияне, пожелавшие покинуть зону конфликта. Все они будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС РФ. Специалисты ведомства оказывают людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой.

10 ноября сообщалось, в Каир прилетели два специальных самолета Ил-76, прибывшие для организации эвакуации граждан России из сектора Газа.