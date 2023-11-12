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13:00, 12 ноября 2023Россия

Россия приступила к эвакуации своих граждан из сектора Газа

МЧС РФ: Россия приступила к эвакуации своих граждан из сектора Газа

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Россия приступила к эвакуации своих граждан из сектора Газа, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

Как сообщили в ведомстве, работа по согласованию порядка и маршрутов эвакуации российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, шла неделю. С организацией помогали российские дипломаты.

По данным министерства, сейчас пункт пропуска пересекают россияне, пожелавшие покинуть зону конфликта. Все они будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС РФ. Специалисты ведомства оказывают людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой.

10 ноября сообщалось, в Каир прилетели два специальных самолета Ил-76, прибывшие для организации эвакуации граждан России из сектора Газа.

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      Варвара Кошечкина
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