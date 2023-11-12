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20:44, 12 ноября 2023Мир

Шольц заявил о готовности продолжить переговоры с Путиным

Шольц заявил, что готов продолжить переговоры с Путиным по ситуации на Украине

Фото: Jon Nazca / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине, но условием для этого назвал решительный шаг со стороны РФ. Его слова приводит газета Heilbronner Stimme.

Шольц указал, что уже вел переговоры с президентом России в прошлом и сделает это снова в будущем, так как этого требует ситуация. Однако канцлер отметил, что для переговоров необходим «решительный шаг со стороны России — вывод войск». По мнению Шольца, к этому сейчас российская сторона не готова.

В июне Олаф Шольц также говорил, что хочет поддерживать контакты с Владимиром Путиным и намерен в скором времени провести с ним телефонный разговор.

При этом в сентябре он обвинил Путина в наличии империалистических планов по завоеванию Украины.

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