Шольц заявил о готовности продолжить переговоры с Путиным

Шольц заявил, что готов продолжить переговоры с Путиным по ситуации на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине, но условием для этого назвал решительный шаг со стороны РФ. Его слова приводит газета Heilbronner Stimme.

Шольц указал, что уже вел переговоры с президентом России в прошлом и сделает это снова в будущем, так как этого требует ситуация. Однако канцлер отметил, что для переговоров необходим «решительный шаг со стороны России — вывод войск». По мнению Шольца, к этому сейчас российская сторона не готова.

В июне Олаф Шольц также говорил, что хочет поддерживать контакты с Владимиром Путиным и намерен в скором времени провести с ним телефонный разговор.

При этом в сентябре он обвинил Путина в наличии империалистических планов по завоеванию Украины.