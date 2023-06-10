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13:32, 10 июня 2023Мир

Шольц заявил о желании поговорить с Путиным по телефону

Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с Путиным

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хочет поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным и намерен в скором времени провести с ним телефонный разговор. Об этом политик сообщил в ходе 38‑го съезда протестантских церквей ФРГ, трансляцию которого вел телеканал «Феникс».

Политик отметил, что проводил разговор с президентом России до начала специальной военной операции на Украине и во время нее. «И, хотя я давно этого не делал, я намерен сделать это снова в ближайшее время», — подчеркнул канцлер.

В ходе его речи некоторые присутствующие призывали к переговорам. «Вопрос в том, кто с кем и о чем ведет переговоры», — пояснил Шольц.

В марте канцлер заявил, что регулярно разговаривал с Путиным. По его словам, это были долгие разговоры, которые порой длились до полутора часов.

Еще в мае Шольц заявил, что решил снова провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По словам политика, с последнего разговора прошло достаточно много времени. «Я намереваюсь в подходящее время снова поговорить с Путиным», — указал канцлер.

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    Никита Абрамов
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