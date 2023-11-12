Германия выступила против немедленного прекращения огня в Газе

Канцлер Германии Шольц выступил против немедленного прекращения огня в Газе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против немедленного прекращения огня в Газе, об этом пишет газета Heilbronner Stimme.

По его словам, в этом случае у палестинского радикального движения ХАМАС будет возможность восстановить силы. «Я не считаю правильными призывы к немедленному прекращению огня или длительной паузе», — отметил канцлер Германии.

При этом политик выступает за организацию коротких гуманитарных пауз для вывоза раненых и доставки помощи жителям сектора Газа.

Ранее стало известно, что ХАМАС выпустит из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» граждан Великобритании, Канады, Румынии, Молдавии, Украины, Франции, Германии и Филиппин. Анклав также могут покинуть палестинцы, имеющие второе гражданство указанных стран.