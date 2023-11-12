В древнеегипетской гробнице обнаружили опухоль с зубами

International Journal of Paleopathology: обнаружена древнеегипетская тератома

Ученые Университета Южного Иллинойса описали самый древний образец тератомы яичника, обнаруженной в древнеегипетской гробнице. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Paleopathology.

Тератома представляет собой опухоль, которая содержит дифференцированные ткани, развивающиеся из трех слоев зародышевых клеток (эктодермы, мезодермы и энтодермы). Тератомы могут проявляться в виде волос, зубов, костей и даже недоразвитых конечностей или органов.

Зрелая тератома яичника была найдена в Амарне (Египет) и датирована серединой 14 века до нашей эры. Это всего лишь пятая подобная археологическая находка и единственный случай, зарегистрированный в Египте времен фараонов. Тератома имела зубы и образовалась в яичнике молодой женщины 18-21 года, похороненной в одном из наиболее богато украшенных захоронений в Амарне.

Кости были найдены в многокамерной подземной гробнице в Амарне вместе с кальцинированной массой и двумя связанными с ней зубами в полости таза. В старину тератомы воспринимались как наказание за аморальное поведение или результат колдовства, либо как порок плода, поскольку чаще всего они возникают в яичниках женщин или в яичках мужчин. В наши дни они поддаются хирургическому лечению.