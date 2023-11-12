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07:10, 12 ноября 2023Мир

Трамп потребовал разрешить проведение трансляций из зала суда

Адвокаты Трампа потребовали разрешить трансляции из зала суда в Вашингтоне
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа обратились к судье Тане Чуткан, которая рассматривает дело о выборах в 2020 году, с требованием разрешить прямые трансляции из зала суда, сообщает газета The New York Times.

«Трамп требует, чтобы эти слушания полностью транслировались по телевидению», — сказано в ходатайстве его адвокатов.

Отмечается, что американские федеральные суды в большинстве случаев запрещают фото- и видеосъемку из зала суда.

Ранее стало известно, что американские избиратели доверяют Трампу в вопросах внешней политики больше, чем нынешнему главе государства Джо Байдену. 46 процентов опрошенных американцев отдали предпочтение политике Трампа в отношении Китая и Тайваня, при этом о своей поддержке Байдену заявили 34 процента респондентов.

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      Марина Совина
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