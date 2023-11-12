Трамп потребовал разрешить проведение трансляций из зала суда
Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа обратились к судье Тане Чуткан, которая рассматривает дело о выборах в 2020 году, с требованием разрешить прямые трансляции из зала суда, сообщает газета The New York Times.
«Трамп требует, чтобы эти слушания полностью транслировались по телевидению», — сказано в ходатайстве его адвокатов.
Отмечается, что американские федеральные суды в большинстве случаев запрещают фото- и видеосъемку из зала суда.
Ранее стало известно, что американские избиратели доверяют Трампу в вопросах внешней политики больше, чем нынешнему главе государства Джо Байдену. 46 процентов опрошенных американцев отдали предпочтение политике Трампа в отношении Китая и Тайваня, при этом о своей поддержке Байдену заявили 34 процента респондентов.