Трамп потребовал разрешить проведение трансляций из зала суда

Адвокаты Трампа потребовали разрешить трансляции из зала суда в Вашингтоне

Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа обратились к судье Тане Чуткан, которая рассматривает дело о выборах в 2020 году, с требованием разрешить прямые трансляции из зала суда, сообщает газета The New York Times.

«Трамп требует, чтобы эти слушания полностью транслировались по телевидению», — сказано в ходатайстве его адвокатов.

Отмечается, что американские федеральные суды в большинстве случаев запрещают фото- и видеосъемку из зала суда.

Ранее стало известно, что американские избиратели доверяют Трампу в вопросах внешней политики больше, чем нынешнему главе государства Джо Байдену. 46 процентов опрошенных американцев отдали предпочтение политике Трампа в отношении Китая и Тайваня, при этом о своей поддержке Байдену заявили 34 процента респондентов.