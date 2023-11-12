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23:57, 12 ноября 2023Мир

Выступление Греты Тунберг прервали из-за ее пропалестинской позиции

У Греты Тунберг отобрали микрофон во время речи из-за поддержки Палестины

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Выступление шведской защитницы природы Греты Тунберг в Амстердаме прервали из-за ее пропалестинской позиции. Об этом сообщает издание Aussiedlerbote.

Активистка надела на себя черно-белый палестинский шарф, а после своей речи, посвященной защите климата, она пригласила на сцену палестинку, которая обвинила Израиль в геноциде. Такой поступок вызвал возмущение у собравшихся, один из которых поднялся на сцену и попытался отнять микрофон у Тунберг.

Он пояснил, что пришел на климатический митинг и не собирается слушать про политику. «На оккупированной земле нет климатической справедливости», — прокричала ему в ответ экоактивистка.

Ранее Израиль решил убрать из школьной программы упоминания о Тунберг, которая поддержала Палестину. По мнению министерства образования страны, она потеряла право считаться образцом для подражания и теперь не может вдохновлять своим примером израильских учащихся.

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