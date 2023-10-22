Израиль удалит из школьной программы упоминания о Грете Тунберг

Jerusalem Post: Грету Тунберг перестанут упоминать в школьной программе Израиля

Израиль удалит из школьной программы упоминания о шведской защитнице природы Грете Тунберг. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Поводом послужило заявление активистки в поддержку населения Палестины. В министерстве образования заявили, что Тунберг потеряла право считаться образцом для подражания и теперь не может вдохновлять своим примером израильских учащихся.

Ранее Тунберг в Израиле назвали пособницей террористов. С таким заявлением выступил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Арье Шаруз Шаликар. По его мнению, активистка говорит о страданиях палестинского населения, в то время как никак не высказалась о жертвах среди населения Израиля.

Пост в поддержку населения Палестины Тунберг выложила в своих соцсетях, после чего столкнулась с критикой как со стороны других защитников природы, так и сторонников Израиля. В частности, поборники зеленой повестки считают, что такими заявлениями Тунберг подрывает свой авторитет и ее позиция по многим климатическим вопросам становится шаткой.