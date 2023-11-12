В Киеве заподозрили Урсулу фон дер Ляйен во лжи

Экс-генпрокурор Украины Пискун: фон дер Ляйен обманула Украину по членству в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обманывает украинскую общественность в вопросе скорого членства Киева в Евросоюзе. Об этом YouTube-каналу «Александр Шелест» (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов, а также внесен в список экстремистов и террористов) заявил бывший генпрокурор республики Святослав Пискун.

Он обратил внимание на нежелание Варшавы пускать на свой рынок украинское зерно. «А не обманывают ли нас? Где реальная резолюция с реальной датой?» — отметил политик. Он указал, что даже входящая в НАТО Турция до сих пор не получила одобрение всех стран ЕС, так что шансы Киева еще меньше.

8 ноября фон дер Ляйен рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Рекомендацию к допуску ЕК дала, оценив прогресс в выполнении Киевом и Кишиневом поставленных задач по реформам. От Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и защиты прав нацменьшинств.