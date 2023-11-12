Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:59, 12 ноября 2023Среда обитания

В Москве объявили экстренное предупреждение

МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за дождя и ветра

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Столичный главк МЧС России распространил экстренное предупреждение о плохой погоде в Московском регионе. По данным ведомства, до конца воскресенья, 12 ноября, в столице ожидаются сильные дождь и ветер, сообщает ТАСС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в течение дня до 21:00 12 ноября по Москве ожидается дождь, местами усиление юго-восточного и восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также экстренное предупреждение объявлено в Московской области. Спасатели призвали автомобилистов и пешеходов соблюдать повышенную осторожность.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов предсказал москвичам «репетицию зимы».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль объявил об исторической сделке с Финляндией. Какое новое оружие получит граничащая с Россией страна НАТО?

      Российские войска отразили шесть атак штурмовиков ВСУ в ДНР

      Минобороны отчиталось о 42 сбитых украинских беспилотниках

      На месте подрыва путей под Рязанью нашли части камеры наблюдения

      Российские военные отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на одном направлении

      В Азии рассказали о подставе Байдену от Украины перед встречей с Си Цзиньпином

      Врач рассказала о пугающих симптомах после приема пищи

      В США встревожились решением России производить больше беспилотников

      Опубликован райдер Меладзе

      Песков заявил о невозможности победить Россию на поле боя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости