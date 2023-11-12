В Москве объявили экстренное предупреждение

МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за дождя и ветра

Столичный главк МЧС России распространил экстренное предупреждение о плохой погоде в Московском регионе. По данным ведомства, до конца воскресенья, 12 ноября, в столице ожидаются сильные дождь и ветер, сообщает ТАСС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в течение дня до 21:00 12 ноября по Москве ожидается дождь, местами усиление юго-восточного и восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также экстренное предупреждение объявлено в Московской области. Спасатели призвали автомобилистов и пешеходов соблюдать повышенную осторожность.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов предсказал москвичам «репетицию зимы».