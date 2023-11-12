В России объяснили попытки Армении испортить отношения с Москвой

Научный сотрудник МГИМО Силаев: Армения последовательно портит отношения с РФ

Ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев объяснил попытки Армении испортить отношения с Москвой. Его слова приводят «Известия».

«Мы слышим многочисленные заявления армянского руководства, видим встречи и поездки, масштабную антироссийскую информационную кампанию в государственных и проправительственных СМИ», — отметил ученый.

При этом Ереван не ставит вопрос о выходе из ОДКБ, ЕАЭС или о прекращении двусторонних отношений между государствами. Таким образом, конечную цель премьер-министра Армении Никола Пашиняна понять сложно, указал Силаев.

Он предположил, что Армения может наращивать контакты с Западом, чтобы вынудить Россию пойти на дополнительные преференции, или же страна провоцирует Москву на резкую реакцию, чтобы получить предлог для дальнейшего ухудшения отношения. Эксперт также допустил, что Ереван таким способом прощупывает почву на Западе, чтобы что-то выторговать для себя у США и Европы.

Армянский политолог Арман Абовян заявил, что Пашинян и его команда стремятся оторвать Армению от России и не скрывают своего прозападного вектора. Он не исключил, что со временем будут поставлены вопросы о выходе из ОДКБ, СНГ и других структур, уже сейчас прощупывается общественное мнение в этом вопросе.

18 октября высокопоставленный источник РИА Новости в Москве раскритиковал выступление Никола Пашиняна в Европарламенте. Собеседник агентства заявил, что Россия расценивает его как «абсолютно безответственное и провокационное».

17 октября армянский премьер, выступая на заседании Европарламента, заявил, что Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) ничем не помогла Армении во время конфликта с Азербайджаном в 2021 году.