Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:06, 12 ноября 2023Мир

В США заявили о желании Запада избавиться от Украины

Экс-разведчик Риттер: Запад ищет способ избавиться от Украины и Зеленского

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Страны Запада активно ищут способ перестать помогать Украине, потому что понимают, что конфликт проигран. Об этом написал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Sputnik.

Он отметил, что конфликт ХАМАС и Израиля стал удобным предлогом для ускорения этого процесса. По мнению Риттера, Западу придется найти способы избавиться от Украины и ее президента Владимира Зеленского в «ближайшие недели и месяцы».

Бывший разведчик добавил, что Киев нужен был Западу как инструмент для ослабления Москвы, но им не удалось этого добиться. Он подчеркнул, что Россия не ослабла в результате конфликта, а наоборот, стала сильнее в военном, экономическом и политическом аспектах.

Ранее Риттер заявил, что Россия может взять под контроль еще пять областей Украины в результате боевых действий. По его словам, СВО может продлиться до 2025 года, и за это время Москва нарастит военные силы. Бывший разведчик считает, что у Киева есть время, чтобы завершить конфликт дипломатическим путем.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Эрдоган призвал ХАМАС и Израиль к переговорам

      Покинувшие сектор Газа россияне доехали до КПП на ослах

      Стало известно о состоянии госпитализированного народного артиста Соломина

      Белый дом назвал одну из тем беседы Байдена и Си Цзиньпина

      Предсказаны негативные последствия санкций США против российского проекта

      В США заявили о желании Запада избавиться от Украины

      Обвиненный в сбыте наркотиков журналист Голунов получил автономера с числом 228

      Власти Турции опровергли информацию о поставках оружия из Сирии

      Российский самолет со 190 пассажирами приготовился к аварийной посадке

      Движение поездов на путях под Рязанью открыли после теракта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости