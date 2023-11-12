В США заявили о желании Запада избавиться от Украины

Экс-разведчик Риттер: Запад ищет способ избавиться от Украины и Зеленского

Страны Запада активно ищут способ перестать помогать Украине, потому что понимают, что конфликт проигран. Об этом написал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Sputnik.

Он отметил, что конфликт ХАМАС и Израиля стал удобным предлогом для ускорения этого процесса. По мнению Риттера, Западу придется найти способы избавиться от Украины и ее президента Владимира Зеленского в «ближайшие недели и месяцы».

Бывший разведчик добавил, что Киев нужен был Западу как инструмент для ослабления Москвы, но им не удалось этого добиться. Он подчеркнул, что Россия не ослабла в результате конфликта, а наоборот, стала сильнее в военном, экономическом и политическом аспектах.

Ранее Риттер заявил, что Россия может взять под контроль еще пять областей Украины в результате боевых действий. По его словам, СВО может продлиться до 2025 года, и за это время Москва нарастит военные силы. Бывший разведчик считает, что у Киева есть время, чтобы завершить конфликт дипломатическим путем.

