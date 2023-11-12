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16:30, 12 ноября 2023Мир

В ВСУ пожаловались на нехватку боеприпасов и живой силы

WSJ: в ВСУ пожаловались на нехватку боеприпасов и живой силы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские военнослужащие жалуются на нехватку боеприпасов и живой силы, новый этап конфликта может стать неблагоприятным для Киева, прогнозирует американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

В статье отмечается наращивание Россией боевой мощи: производится большое количество военной техники, среди которой беспилотники, танки, ракеты. Между тем Украина зависит от поставок западных партнеров. Ее армия уже столкнулась с дефицитом запасов боеприпасов и личного состава. Вследствие чего на передовую вынуждены отправлять экипажи бронетехники и операторов беспилотников.

Исходя из этого авторы публикации делают вывод о том, что следующая фаза военного конфликта станет для Киева опасной.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Киеву нужны американские ракеты большой дальности. Кроме того, по ее словам, ракеты с кассетными боеприпасами «были очень эффективными», они имеют значение для ВСУ на фронте.

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      Любовь Ширижик
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