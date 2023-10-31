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10:03, 31 октября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о необходимости в ракетах большей дальности от США

Посол Украины Маркарова: Киеву нужны американские ракеты большей дальности

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Киеву нужны американские ракеты большой дальности. Об этом пишет Bloomberg.

Она рассказала, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяли в своих атаках ракеты ATACMS малой дальности. Однако им необходимы версии большей дальности. Кроме того, по ее словам, ракеты с кассетными боеприпасами «были очень эффективными», они имеют значение для ВСУ на фронте.

Маркарова также отметила, что поставленная версия снарядов имеет дальность действия от 160 до 165 километров и хотя «это очень хорошо» украинской армии нужно «больше таких и (…) большей дальности».

Ранее американские конгрессмены во время визита в Киев обсудили с Владимиром Зеленским и его командой первоочередные оборонные нужды ВСУ. Двухпартийная делегация Палаты представителей Конгресса США заявила, что проинформирована о нехватке снарядов калибра 155 миллиметров у украинских войск.

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      Кристина Есикова
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