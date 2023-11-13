56-летняя ведущая снялась в нижнем белье собственного бренда

Английская актриса, певица, телеведущая и журналистка Давина Макколл снялась в нижнем белье собственного бренда Sessi. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

56-летняя знаменитость предстала перед камерой в черном кружевном комплекте, который состоял из бюстгальтера на косточках и полупрозрачных трусов с заниженной талией. Героиня фотосессии продемонстрировала стройную фигуру, стоя с поднятой к голове рукой.

При этом она распустила волосы со спадающей на глаза челкой и сделала макияж, нанеся на губы коричневую помаду и нарисовав черные стрелки на веках. Кроме того, звезда дополнила образ золотистыми кольцами, браслетом и серьгами.

Ранее в ноябре американская актриса Кейт Хадсон показала фигуру в нижнем белье в рекламе пищевых добавок собственного бренда In Bloom. 44-летняя звезда предстала перед камерой, сидя на полу со стаканом напитка в руках. Она позировала в бледно-розовом бюстгальтере без косточек и с треугольными чашками и трусах с завышенной талией, украшенных пуговицами.