Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:30, 13 ноября 2023Ценности

56-летняя ведущая снялась в нижнем белье собственного бренда

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Английская актриса, певица, телеведущая и журналистка Давина Макколл снялась в нижнем белье собственного бренда Sessi. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

56-летняя знаменитость предстала перед камерой в черном кружевном комплекте, который состоял из бюстгальтера на косточках и полупрозрачных трусов с заниженной талией. Героиня фотосессии продемонстрировала стройную фигуру, стоя с поднятой к голове рукой.

При этом она распустила волосы со спадающей на глаза челкой и сделала макияж, нанеся на губы коричневую помаду и нарисовав черные стрелки на веках. Кроме того, звезда дополнила образ золотистыми кольцами, браслетом и серьгами.

Ранее в ноябре американская актриса Кейт Хадсон показала фигуру в нижнем белье в рекламе пищевых добавок собственного бренда In Bloom. 44-летняя звезда предстала перед камерой, сидя на полу со стаканом напитка в руках. Она позировала в бледно-розовом бюстгальтере без косточек и с треугольными чашками и трусах с завышенной талией, украшенных пуговицами.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В России началась подготовка к производству истребителей Checkmate. В чем преимущество самолетов пятого поколения?

      Стало известно о планах ХАМАС взять еще больше заложников

      В России подростки организовали военно-полевой клуб и надругались над детьми

      В парламенте Грузии объяснили отказ от антироссийских санкций

      Ирина Безрукова сообщила о покупке загородного дома

      Осужденный на 15 лет российский десантник отправился в зону спецоперации

      Муж нашел тайный вибратор жены и заревновал

      Учительница совратила ученика после концерта знаменитого рэпера

      В России назвали срок появления опытного образца истребителя Checkmate

      В Анкаре допустили переговоры Эрдогана с Путиным по Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости