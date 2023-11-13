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12:59, 13 ноября 2023Интернет и СМИ

В Израиле заблокируют ливанский телеканал

Министр связи Израиля подписал указ о блокировке ливанского канала Al Mayadeen

Фото: Kaveh Kazemi / Getty Images

Министр связи Израиля Шломо Каръи подписал указ о блокировке в стране ливанского канала Al Mayadeen, который он связывает с движением «Хезболла». Об этом сообщает Haaretz.

Каръи подписал указ о блокировке сайтов Al Mayadeen, а также о закрытии его офисов на Западном берегу и конфискации имущества. Это произошло после того, как израильский кабинет безопасности одобрил правила, позволяющие ограничивать в стране доступ к каналам, которые считаются угрозой национальной безопасности, а также закрывать их офисы и забирать оборудование для вещания.

«Подобные вещатели, которые солидаризируются с врагом и наносят ущерб безопасности Израиля, обречены на блокировку», — заявил Каръи. Он также обвинил сотрудников Al Mayadeen в том, что они служат пропагандирующим ненависть террористическим организациям.

О том, что в Израиле разрешили прекратить вещание некоторых иностранных новостных телеканалов, сообщалось ранее в понедельник, 13 ноября. Уточнялось, что к каналам, представляющим угрозу нацбезопасности, Каръи отнес также катарский Al Jazeera.

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      Маргарита Щигарева
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