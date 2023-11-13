В Израиле разрешили прекращать вещание некоторых иностранных телеканалов

Властям Израиля разрешили закрывать вещание некоторых иностранных телеканалов

В Израиле разрешили правительству прекратить вещание некоторых иностранных новостных телеканалов в связи с конфликтом страны с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Как уточняет издание, ограничения коснулись телеканалов, представляющих угрозу нацбезопасности. По мнению израильского министра связи Шломо Каръи, к ним относятся, в частности, ливанский Al Mayadeen и катарский Al Jazeera. Он неоднократно призывал прекратить их вещание в стране.

Al Jazeera, как утверждает глава министерства, оказывает информационную поддержку ХАМАС, а Al Mayadeen используется ливанским движением «Хезболла» и может представлять собой одним из его подразделений.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил «Хезболлу» о последствиях вступления в палестино-израильский конфликт. Он подчеркнул, что такой шаг станет огромной ошибкой и навредит народу Ливана.

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль. Тель-Авив назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.