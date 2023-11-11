В Израиле предостерегли «Хезболлу» от вступления в конфликт

Премьер Израиля Нетаньяху предостерег «Хезболлу» от вступления в конфликт

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении заявил, что ливанскому движению «Хезболла» не следует полномасштабно участвовать в текущем конфликте. Его слова приводит РИА Новости.

Нетаньяху заявил, что израильские военные готовы к эскалации на северном фронте. По его словам, на этом участке солдаты открывают огонь с земли и с воздуха.

«Не делайте ошибку и не вступайте в войну. Это будет ошибкой всей вашей жизни. Ваше вступление в войну нанесет ущерб судьбе граждан Ливана», — предостерег политик «Хезболлу».

7 октября боевики радикального палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.