Арестованному за миллионные взятки российскому депутату смягчили меру пресечения

В Приморье депутата заксобрания Анну Алеко перевели из СИЗО под домашний арест

Ленинский районный суд Владивостока отклонил ходатайство о продлении срока содержания в СИЗО в отношении бывшего директора Приморской краевой филармонии и депутата Законодательного собрания Приморского края Анны Алеко по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Судья смягчил меру пресечения экс-чиновнице и отправил ее под домашний арест на два месяца. С просьбой о продлении срока ее ареста выступал следователь.

Алеко обвиняется в двух эпизодах получения взятки от компании «Интегра» на общую сумму пять миллионов рублей. За указанные средства женщина, занимавшая должность директора Приморской краевой филармонии, обещала руководителю фирмы общее покровительство и ограничение конкуренции при поставке музыкального оборудования.

Суд отправил чиновницу под арест в мае этого года.