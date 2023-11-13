Арестованному за миллионные взятки российскому депутату смягчили меру пресечения
Ленинский районный суд Владивостока отклонил ходатайство о продлении срока содержания в СИЗО в отношении бывшего директора Приморской краевой филармонии и депутата Законодательного собрания Приморского края Анны Алеко по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.
Судья смягчил меру пресечения экс-чиновнице и отправил ее под домашний арест на два месяца. С просьбой о продлении срока ее ареста выступал следователь.
Алеко обвиняется в двух эпизодах получения взятки от компании «Интегра» на общую сумму пять миллионов рублей. За указанные средства женщина, занимавшая должность директора Приморской краевой филармонии, обещала руководителю фирмы общее покровительство и ограничение конкуренции при поставке музыкального оборудования.
Суд отправил чиновницу под арест в мае этого года.