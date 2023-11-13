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12:15, 13 ноября 2023Бывший СССР

Армения примет осеннюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет в Армении с 18 по 20 ноября

Фото: Thomas Trutschel / Photothek / Getty Images

Армения примет осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), она состоится в Ереване с 18 по 20 ноября. Об этом сообщили в парламенте республики.

Темой заседания станет работа ОБСЕ во время кризисов и противодействие внутренним и внешним вызовам.

Сообщается, что в Армению прибудут делегации 57 стран. Кроме прочего, будут обсуждаться вопросы, касающиеся Южного Кавказа.

Ранее Россия получила приглашение на заседание совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ. Встреча пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в столице Северной Македонии Скопье.

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      Алевтина Запольская
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