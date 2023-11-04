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07:47, 4 ноября 2023Мир

Россия получила приглашение на заседание глав МИД ОБСЕ

Замглавы МИД РФ Грушко: Россия приглашена на заседание глав МИД ОБСЕ в Скопье

Россия была приглашена на заседание совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.

«Намереваемся поехать на уровне министра, это министерская встреча», — поделился он.

Встреча глав МИД ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в столице Северной Македонии Скопье.

Ранее федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что на встречи ОБСЕ необходимо приглашать глав МИД России и Белоруссии. Он напомнил, что в данную организацию входят 57 стран-участниц, и выразил мнение, что на заседания нужно приглашать каждую из них.

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