Военный эксперт Дандыкин: ВС России перехватили инициативу под Авдеевкой

Российские войска перехватывают инициативу в боевых действиях в районе Авдеевки, заявил военный эксперт Василий Дандыкин, пишет газета «Известия».

По его словам, из-за попыток провести контрнаспуление Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли запасы оружия. Он указал на важность закрепления на оборонительных рубежах. Украинская армия еще пытается проводить атаки на донецком направлении, но несет большие потери, уточнил Дандыкин.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России перехватили инициативу в районе Авдеевки. «Надеюсь, что освободить Авдеевку получится гораздо раньше, чем Артемовск», — высказался специалист.

Ранее украинский военный эксперт Константин Машовец заявил, что ВС РФ достигли успехов, наступая на Авдеевку с юга. Стало известно, что российские силы серьезно улучшили свои позиции в районе сел Водяное и Тоненькое.