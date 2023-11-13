Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:36, 13 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о перехвате российскими войсками инициативы в районе Авдеевки

Военный эксперт Дандыкин: ВС России перехватили инициативу под Авдеевкой

Фото: РИА Новости

Российские войска перехватывают инициативу в боевых действиях в районе Авдеевки, заявил военный эксперт Василий Дандыкин, пишет газета «Известия».

По его словам, из-за попыток провести контрнаспуление Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли запасы оружия. Он указал на важность закрепления на оборонительных рубежах. Украинская армия еще пытается проводить атаки на донецком направлении, но несет большие потери, уточнил Дандыкин.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России перехватили инициативу в районе Авдеевки. «Надеюсь, что освободить Авдеевку получится гораздо раньше, чем Артемовск», — высказался специалист.

Ранее украинский военный эксперт Константин Машовец заявил, что ВС РФ достигли успехов, наступая на Авдеевку с юга. Стало известно, что российские силы серьезно улучшили свои позиции в районе сел Водяное и Тоненькое.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Когда Россию победю… побежу… побегу» Зеленский пытается дозвониться до Трампа

      «Меня зовут Отар Кушанашвили, и я только начинаю жить» Шоумен попал в больницу, но говорит, что здоров

      Россиянин побывал в Северной Корее и рассказал о жизни местных миллиардеров

      В России указали на понимание Западом проблем контрнаступления ВСУ

      Семейная пара рассказала о неловком опыте секса втроем

      Стало известно об утверждении новой группы россиян для эвакуации из Газы

      Спрогнозированы траты России на оборону и безопасность в 2024 году

      В России обвинили Украину и Канаду в прославлении нацистов

      В России началась подготовка к производству первых истребителей Checkmate

      В результате атаки на базу США в Сирии погибли американские военные

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости