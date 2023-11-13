Байден обсудит с Си Цзиньпином конфликт на Украине

Салливан: Байден обсудит с Си Цзиньпином конфликты на Украине и Ближнем Востоке

Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о планах американского лидера Джо Байдена обсудить с председателям КНР Си Цзиньпином конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть, безусловно, критические глобальные темы, которые обоим лидерам нужно обсудить, включая войну России против Украины и развивающийся кризис на Ближнем Востоке», — сказал он.

Ранее издание Politico сообщало, что Джо Байден намерен провести с Си Цзиньпином «жесткие разговоры» по ключевым вопросам двусторонних отношений, в том числе о связях Пекина с Тегераном и его роли в конфликте на Украине.

Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры 15 ноября в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничества (АТЭС).