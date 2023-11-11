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08:22, 11 ноября 2023Мир

Байден приготовился к «жесткому разговору» с Си Цзиньпинем

Politico: Байден хочет жесткого разговора с Си Цзиньпином о России и Иране
Си Цзиньпин и Джо Байдена

Си Цзиньпин и Джо Байдена. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден намерен провести с председателем КНР Си Цзиньпинем «жесткие разговоры» по ключевым вопросам двусторонних отношений, в том числе о связях Пекина с Тегераном и его роли в конфликте на Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По словам собеседника издания, Байден готовится убедить китайскую сторону повлиять на Иран, чтобы тот «не стремился к эскалации или распространению насилия на Ближнем Востоке». Он также заверил в незамедлительном ответе Вашингтона на любые «провокационные действия» со стороны Тегерана.

Другой темой станет роль Китая в эпидемии передозировки опиоидами в США. Американские власти ранее обвиняли Пекин в нежелании ужесточить контроль над производством этих препаратов, которые сначала попадают к мексиканским картелям, а затем — в США.

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Как пишет издание, Байден рассматривает встречу как последний шанс повлиять на Си во время личной встречи для перезагрузки в отношениях перед своей предвыборной кампанией, которая наряду с возможной победа на выборах президента Тайваня кандидата, выступающего за независимость острова, по словам одного из источников издания, могут сделать 2024 год «довольно ухабистым».

Собеседники газеты отметили, что в последнее время желание Китая обсуждать проблемные вопросы неожиданно выросло, что может быть связано с проблемами в экономике страны. Однако пока не ясно — настроен Пекин на краткосрочное или долгосрочное улучшение отношений.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что надеется в ближайшее время встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Байден отметил, что не ставит для себя задачу сдерживать КНР и при этом выступает за выстраивание предсказуемых отношений с Пекином.

По информации Kyodo, Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры 15 ноября в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничества (АТЭС). 1 ноября сообщалось, что Соединенные Штаты и Китай достигли принципиального согласия на встречу лидеров стран.

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      Марина Совина
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