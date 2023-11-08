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08:06, 8 ноября 2023Мир

Байден и Си Цзинпинь проведут переговоры на полях АТЭС

Байден и Си Цзинпинь проведут переговоры 15 ноября в Сан-Франциско на полях АТЭС
Си Цзинпинь и Джо Байден

Си Цзинпинь и Джо Байден. Фото: Kevin Lemerque / Reuters

Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзинпинь проведут переговоры 15 ноября в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на американского чиновника.

1 ноября сообщалось, что Соединенные Штаты и Китай достигли принципиального согласия на встречу лидеров стран.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что Джо Байден с нетерпением ждет встречи с председателем КНР.

28 октября стало известно, что во время контактов администрации США с главой МИД КНР Ван И в Вашингтоне была выражена обоюдная готовность проработать встречу лидеров стран Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в ноябре в Сан-Франциско.

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