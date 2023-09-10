Байден выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином

Байден заявил, что надеется в ближайшее время встретиться с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден заявил, что надеется в ближайшее время встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Ханое, трансляцию которого вел официальный YouTube-канал Белого дома.

«Я надеюсь, что встречусь с председателем Си рано или поздно», — сказал он, добавив, что рассчитывает на то, что эта встреча произойдет в ближайшее время.

Байден отметил, что не ставит для себя задачу сдерживать КНР и при этом выступает за выстраивание предсказуемых отношений с Пекином.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти США и Евросоюза собираются сделать новый шаг в торговом противостоянии с Китаем. По их данным, западные государства намерены ввести новые тарифы на ввоз стали из КНР и других стран.