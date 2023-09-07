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13:51, 7 сентября 2023Экономика

Стало известно о планах США и ЕС сделать новый шаг в противостоянии с Китаем

Bloomberg: власти США и ЕС намерены ввести новые тарифы на китайскую сталь

Фото: Reuters

Власти США и Евросоюза (ЕС) собираются сделать новый шаг в торговом противостоянии с Китаем. Западные государства намерены ввести новые тарифы на ввоз стали из КНР и других стран, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Эта мера во многом необходима для сдерживания китайских поставщиков, которые извлекают выгоду из «нерыночных практик», рассказали собеседники, знакомые с ситуацией. При этом власти США и ЕС пока не утвердили конкретные размеры новых сборов и список других стран, на поставщиков которых распространится нововведение.

Отмечается, что меры станут частью так называемого Глобального соглашения по устойчивому производству стали и алюминия, которое ЕС и администрация президента США Джо Байдена обсуждают с 2021 года. Тогда же стороны договорились приостановить действие пошлин в отношении товаров друг друга, введенные в первой половине 2018 года. Для окончательного разрешения спора они также установили крайний срок — 31 октября 2023-го. В Европейской комиссии (ЕК) заявили, что обе стороны привержены поиску окончательного решения до наступления этой даты.

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Торговое противостояние западных государств с Китаем сохраняется продолжительное время. В октябре 2022 года власти США ввели ограничения на поставки высокотехнологичных компонентов в КНР. Спустя полгода Китай ответил на этот шаг проведением расследования в отношении американской компании Micron Technology, которая в итоге потеряла возможность продавать свои товары местным операторам критической инфраструктуры. Кроме того, с 1 августа вступили в силу ограничения на вывоз из азиатской страны редкоземельных металлов, включая галлий и германий.

В свою очередь, власти ЕС в конце июля 2023 года приняли «закон о чипах», направленный на снижение зависимости от зарубежных стран в сфере полупроводников. Предусмотренная документом программа должна помочь ЕС удвоить к 2030 году свою долю на мировом рынке в этом сегменте до 20 процентов и более. Достичь этой цели планируется в том числе за счет снижения импорта из Китая, обладающего полным циклом получения редкоземельных металлов, необходимых для производства чипов.

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    Анатолий Акулов
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