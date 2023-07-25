Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:10, 25 июля 2023Экономика

Евросоюз принял «закон о чипах» для снижения зависимости от Китая

Европа для удвоения доли на рынке полупроводников к 2030 году потратит 43 млрд долларов

Фото: Bibhash Banerjee / Unsplash

Совет Евросоюза утвердил известный как «закон о чипах» регламент, направленный на уменьшение зависимости от зарубежных стран в сфере полупроводников, говорится в опубликованном сообщении европейского ведомства.

Предусмотренная документом программа должна помочь ЕС удвоить к 2030 году свою долю на мировом рынке полупроводников, достигнув на нем не менее 20 процентов. Для этого планируется привлечение 43 миллиардов евро государственных и частных инвестиций, включая 3,3 миллиарда из бюджета Евросоюза.

Предполагается, что регламент укрепит промышленную базу ЕС по производству чипов и обеспечит его технологический суверенитет. Речь, судя по всему, идет о противостоянии с Китаем, обладающим полным циклом получения редкоземельных металлов, необходимых для производства чипов.

Материалы по теме:
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США. Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США.Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
16 июня 2023
Китай начал охоту за новыми ценными металлами. Как поиски в Гималаях помогут китайцам обыграть весь мир?
Китай начал охоту за новыми ценными металлами.Как поиски в Гималаях помогут китайцам обыграть весь мир?
3 июля 2023

В конце июня Нидерланды объявили о новых экспортных ограничениях на современные полупроводниковые технологии, призванных лишить Китай ключевого оборудования для производства чипов. Правительство европейской страны заявило, что правила применяются к «ряду очень специфических технологий для разработки и производства передовых полупроводников», которые потенциально могут иметь военное применение.

Тогда же глава правительства Италии Джорджа Мелони назвала поддержку конкурентоспособности производства в стране необходимой, чтобы не попасть в зависимость от торговли с Китаем, которая, по словам политика, может быть опасной.

Происходит это на фоне так называемой «войны чипов», в которой Китай противостоит США. В октябре 2022 года американцы ввели ограничения на поставки высокотехнологичных компонентов в страну, спустя полгода производитель чипов из США Micron Technology потерял в КНР возможность продавать свои товары местным операторам критической инфраструктуры. Помимо этого, власти Китая с 1 августа ограничат экспорт галлия и германия — редкоземельных материалов, которые используются в том числе для производства чипов.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны рассказало об успешной контратаке на одном из направлений

    Беременная Кортни Кардашьян снялась в наряде российского бренда

    Немецкий дипломат разозлил Израиль полетом над Газой на параплане

    Apple исправила критическую уязвимость на iPhone

    Прокурор запросил россиянину 23 года колонии за теракт на железной дороге

    В железнодорожной компании Украины пройдут проверки из-за русского языка

    Ученые назвали восемь позволяющих продлить жизнь на 24 года привычек

    Стилист составила рейтинг антитрендов летнего гардероба

    Собянин назвал сроки запуска МЦД-3

    Российская система ПВО сбила украинский вертолет в зоне спецоперации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости