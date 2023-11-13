Дачникам описали соблазнительный для кротов участок

Агроном Коврижных: приманкой для кротов может стать перекопанный грунт

Главным соблазном для кротов на дачном участке являются насекомые. Непрошенных гостей также может приманить перекопанный грунт, рассказала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных в беседе с изданием «БелНовости».

В удобренных грядках с регулярными посадками обитает много насекомых. Они селятся в толще грунта, на поверхности земли и листьях. В возделанной земле немало дождевых червей, которыми лакомится крот. Рыхлый грунт к тому же проще копать, напомнила эксперт. Компост, в котором разводятся жуки и личинки, также притягивает к огороду кротов.

Кроме того, отогнать кротов помогают лисы, собаки и коты, отметила Коврижных.

Ранее агроном рассказала, что отучить почвенных животных от посягательств на участок можно с помощью мокрых тряпок. Ветошь, смоченную в ацетоне или бензине, нужно поместить в кротовины. Сильный и неприятный запах кроты не перенесут и уйдут с огорода.