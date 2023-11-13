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10:13, 13 ноября 2023Экономика

Ломбарды начали открывать магазины с ненужными заложенными товарами

«Ъ»: ломбарды в России начали открывать магазины перепродаж на фоне роста цен

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В 2023 году на фоне роста цен и импортных ограничений сети ломбардов в России начали открывать собственные магазины — в них на продажу выставлены невостребованные заложенные товары. Например, в таких точках покупатели могут приобрести бывшие в употреблении и отданные в ломбард меховые и ювелирные изделия, а также электронику, пишет «Коммерсантъ».

Так, несколько магазинов под новым брендом «Ресейл Маркет» открыл «Мосгорломбард». Две торговые точки уже есть в Москве, и если проект окажется успешным, компания планирует и дальше развивать розничный формат. Еще пять магазинов открыл в стране «Первый ювелирный ломбард». В сети отмечают, что в отрасли в последнее время явно наметился тренд на открытие ресейл-магазинов.

По оценке «Мосгорломбарда», рынок ресейла на данный момент составляет около триллиона рублей, а к 2027 году может вырасти до трех триллионов. Сеть планирует занять на рынке долю в размере 3–5 процентов.

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Развитие розницы для ломбардов — логичный шаг, подтверждает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, маржинальность продажи подержанной электроники и мобильных устройств выше, чем новой, особенно по параллельному импорту. Однако компаниям следовало бы совместить продажу бывшей в употреблении техники с услугами по ее сервису и ремонту, что пока сетям ломбардов сделать сложнее, чем крупным сетям электроники.

Ломбарды ищут новые варианты ведения бизнеса в условиях резко выросших ставок по кредитам и введенных отраслевых ограничений. Игроки на рынке уверены, что если ломбарды не получат поддержку, отрасль может лишиться подавляющего большинства малых и средних участников. В то же время крупным игрокам придется искать возможности для использования дополнительных продуктов и услуг, чтобы компенсировать решения Банка России.

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      Мария Грушко
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