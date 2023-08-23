Ломбарды попросили не ограничивать для них максимальный размер кредита

«Ъ»: ломбарды попросили Банк России снять ограничения полной стоимости кредитов

Национальное объединение ломбардов (НОЛ) попросило снять ограничения по полной стоимости кредитов (ПСК). Соответствующую просьбу направили в Банк России, сообщает «Коммерсантъ».

Авторы обращения утверждают, что ограничения, которые недавно сняли для прочих организаций, ставят ломбарды «в крайне невыгодное и нерыночное положение». Им приходится привлекать заемное финансирование, которое подорожало после увеличения ключевой ставки. Также расходы ломбардов выросли из-за внедрения единого плана счетов (ЕПС) и отраслевых стандартов бухгалтерского учета (ОСБУ), а также внедрения ГИИС ДМДК (государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них) и физической маркировки ювелирных изделий, добавила председатель правления региональной ассоциации ломбардов Людмила Грибок.

Если ломбарды не получат поддержку, рынок может лишиться подавляющего большинства малых и средних участников, предупредил председатель совета НОЛ Алексей Лазутин. Крупным игрокам отрасли придется искать возможности для использования дополнительных продуктов и услуг, чтобы компенсировать решения Банка России, добавил он.

Кредитные портфели ломбардов в 2023 году перестали расти по количеству клиентов и по количеству залоговой массы из-за оттока трудовых мигрантов, конкуренции с банками и МФО, а также уменьшения ювелирных изделий в обороте из-за введения НДС для всех продавцов ювелирных изделий, что повысило стоимость готовой продукции. Об этом заявил совладелец сети ломбардов «Первый ювелирный» Артем Евстратов.

Ранее Банк России отменил ограничение к полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским и иным видам займов до конца 2023 года. Регулятор объяснил решение снять ограничения к ПСК возможностью для кредиторов проявить гибкость в подстройке процентных ставок, повышением эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. Также это ускорит влияние решений Банка России на привлекательность депозитов и темпы роста кредитования и позволит быстрее ограничить проинфляционные риски, добавили в пресс-службе ЦБ.

В конце июля президент России Владимир Путин обязал банки полноценно информировать заемщиков об итоговой стоимости кредита. Кредитные организации должны включать в расчет все платежи, которые предстоит выплачивать заемщику помимо погашения основной суммы долга и процентов. К таковым относятся платежи по оплате услуг (работ, товаров), в том числе по договору страхования и по иным основаниям в пользу кредитора и (или) третьих лиц.