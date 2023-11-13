Чечня оказалась самым бесконфликтным для бизнеса регионом России

Наименьшее число дел о бизнес-конфликтах в России рассматривали чеченские суды

В чеченских судах почти не рассматривают дел о конфликтах бизнес-структур, с точки зрения корпоративных разбирательств регион является самым мирным в России. К такому выводу пришла инвестиционная компания А1, на исследование которой ссылается РБК.

Индекс конфликтности деловой среды в республике составил 0,42 (в прошлом квартале — 1,47), при этом в соседней Ингушетии показатель равен 6,28, что является максимальным для России уровнем. Москва находится на третьем месте — 3,92.

Как объяснил разработчик индекса, с июля по сентябрь в Чечне практически не было новых судебных процессов, связанных с корпоративными спорами или конфликтами. Самый сильный рост обращений зафиксирован в Сахалинской области.

В индексе учитывается динамика количества судебных исков, отобранных по тематике корпоративных споров, динамика сообщений в СМИ по поводу таких конфликтов, а также динамика числа компаний, достаточного для корпоративных споров.

Федеральный индекс конфликтности деловой среды в третьем квартале снизился до 1,97, во втором квартале он составлял 2,05, а в первом — 1,82.

Ранее сообщалось, что Центробанк призвал участников финансового рынка активнее вовлекаться в эксперимент по внедрению исламского банкинга. Работать по этой схеме с сентября можно в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане, однако пока в реестре ЦБ зарегистрировались только три организации, что недостаточно для оценки инновации.