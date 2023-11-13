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18:13, 13 ноября 2023Среда обитания

Дачникам назвали прием из фильма «Один дома» для защиты от воров зимой

Дачникам посоветовали создать эффект присутствия дома для защиты от воров зимой

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Россиянам рекомендовали воспользоваться приемом из фильма «Один дома» для защиты дачи от воров зимой. Этим и другими советами в разговоре с Life поделился доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Сергей Сумкин.

Он посоветовал уехавшим на зиму дачникам создать иллюзию своего присутствия в доме. Для этого нужно включать в помещении свет на определенное время с помощью специальных таймеров, а также подключить к такому таймеру радио, чтобы создать шумовой фон. Злоумышленники предпочитают избегать домов с признаками активности, указал Сумкин.

Эксперт посоветовал оценить уровень возможного риска проникновения злоумышленников. В охраняемом поселке вероятность того, что в дом проникнут воры, мала, в отличие от ситуации, когда дом стоит одиноко, сказал он. Сумкин также рекомендовал укрепить двери и окна дачи. На окнах желательно установить решетки или хорошо закрывающиеся ставни, на дверях — дополнительные запоры, отметил Сумкин.

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Также предлагается установить системы освещения с датчиками движения, которые будут включать свет при приближении
к дому. Свет осветит территорию и отпугнет злоумышленников. Важно установить охранную систему, которая будет соответствовать потребностям и бюджету россиянина. Желательно, чтобы она включала такие компоненты, как видеонаблюдение, датчики движения, сигнализация и системы управления доступом. Дачникам также посоветовали заключить договор с охранным агентством, чтобы обеспечить дополнительный уровень безопасности.

Он посоветовал договориться с оставшимися на зиму в поселке соседями, чтобы кто-то из них присматривал за дачей, — как минимум осматривал дом визуально. Эксперт отметил также, что дом менее привлекателен для злоумышленников, если его хорошо видно с улицы. В связи с этим он посоветовал осенью обрезать деревья и кустарники как на самом участке, так и за ним.

Эксперт напомнил, что важно не хранить ценности и документы на даче, особенно тем, кто не живет в доме постоянно. Кроме того, нужно не распространять информацию о даче в соцсетях или среди незнакомцев. Дачникам рекомендовали ограничить круг лиц, которые могли бы знать об отсутствии владельца дома, и не сообщать о своих планах в открытых источниках.

Ранее россиянам перечислили растения, которые помогут избавить дачу от мышей. Это ромашка, кинза, мята, полынь, бузина и кориандр. Грызунам не нравятся запахи уксуса, ароматизаторов, хлорки и горюче-смазочных материалов.

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      Мария Черкасова
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