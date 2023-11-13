Дачникам назвали прием из фильма «Один дома» для защиты от воров зимой

Дачникам посоветовали создать эффект присутствия дома для защиты от воров зимой

Россиянам рекомендовали воспользоваться приемом из фильма «Один дома» для защиты дачи от воров зимой. Этим и другими советами в разговоре с Life поделился доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Сергей Сумкин.

Он посоветовал уехавшим на зиму дачникам создать иллюзию своего присутствия в доме. Для этого нужно включать в помещении свет на определенное время с помощью специальных таймеров, а также подключить к такому таймеру радио, чтобы создать шумовой фон. Злоумышленники предпочитают избегать домов с признаками активности, указал Сумкин.

Эксперт посоветовал оценить уровень возможного риска проникновения злоумышленников. В охраняемом поселке вероятность того, что в дом проникнут воры, мала, в отличие от ситуации, когда дом стоит одиноко, сказал он. Сумкин также рекомендовал укрепить двери и окна дачи. На окнах желательно установить решетки или хорошо закрывающиеся ставни, на дверях — дополнительные запоры, отметил Сумкин.

Также предлагается установить системы освещения с датчиками движения, которые будут включать свет при приближении

к дому. Свет осветит территорию и отпугнет злоумышленников. Важно установить охранную систему, которая будет соответствовать потребностям и бюджету россиянина. Желательно, чтобы она включала такие компоненты, как видеонаблюдение, датчики движения, сигнализация и системы управления доступом. Дачникам также посоветовали заключить договор с охранным агентством, чтобы обеспечить дополнительный уровень безопасности.

Он посоветовал договориться с оставшимися на зиму в поселке соседями, чтобы кто-то из них присматривал за дачей, — как минимум осматривал дом визуально. Эксперт отметил также, что дом менее привлекателен для злоумышленников, если его хорошо видно с улицы. В связи с этим он посоветовал осенью обрезать деревья и кустарники как на самом участке, так и за ним.

Эксперт напомнил, что важно не хранить ценности и документы на даче, особенно тем, кто не живет в доме постоянно. Кроме того, нужно не распространять информацию о даче в соцсетях или среди незнакомцев. Дачникам рекомендовали ограничить круг лиц, которые могли бы знать об отсутствии владельца дома, и не сообщать о своих планах в открытых источниках.

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