Самое загадочное преступление XX века близко к раскрытию. Что известно об угонщике самолета, который растворился в небе?

Исследователь Урик Уилс заявил, что приблизился к разгадке личности Ди Би Купера

30 октября исследователь Эрик Улис заявил, что еще на один шаг приблизился к раскрытию дела Ди Би Купера. Американец, многие годы ведущий независимое расследование одного из самых загадочных угонов самолетов в истории, обнаружил в лесу рядом с городом Ванкувер, штат Вашингтон, кусок светлой материи. По его словам, отрез был произведен в период с 1964 по 1967 год, и именно в такую материю якобы были завернуты 200 тысяч долларов, с которыми Купер выпрыгнул из самолета Boeing 727-51 авиакомпании Northwest Orient Airlines в ноябре 1971-го.

Более того, ткань Улис нашел рядом с тем местом, где в 1980 году были обнаружены три пачки меченых банкнот из выкупа, который Купер попросил за освобождение заложников.

Этому предмету не менее 56 лет, и он каким-то образом оказался в труднодоступном месте в пределах полумили от того места, где нашли деньги в 1980-м Эрик Улис исследователь дела Ди Би Купера

История Ди Би Купера — вероятно, самое таинственное преступление XX века. За 52 года полиция и ФБР так и не смогли не только найти угонщика, но даже установить его личность. Купер как будто растворился в ночном небе и стал легендой.

Ди Би Купер угнал самолет и скрылся с выкупом

24 ноября 1971 года мужчина, назвавшийся Дэном Купером, купил билет на рейс авиакомпании Northwest Orient Airlines из Портленда в Сиэтл. В те времена проверка документов пассажиров на внутренних рейсах не проводилась. Американец занял место в хвосте лайнера, попросил стюардессу принести ему бурбон с содовой и закурил.

Через восемь минут после взлета он передал бортпроводнице Флоренс Шаффнер записку. 23-летняя девушка решила, что симпатичный мужчина написал ей романтическое послание, желая познакомиться. Она даже не прочла его, а просто сунула в карман.

Заметив это, Купер шепнул Шаффнер на ухо: «Мисс, вам лучше прочесть записку. У меня бомба», — и пригласил ее сесть в кресло рядом. Стюардесса попросила показать взрывное устройство, и пассажир открыл чемодан, в котором находились несколько цилиндров, соединенных проводами.

Угнанный Купером самолет Boeing 727-51 в аэропорту Сиэтла, 25 ноября 1971 года Фото: AP

Угонщик потребовал 200 тысяч долларов немечеными 20-долларовыми купюрами и четыре парашюта. После посадки он отпустил всех пассажиров и двух стюардесс. В самолете остались только два пилота, бортинженер и бортпроводница Тина Маклоу. В 19:40 преступник получил требуемое, приказал поднять самолет в воздух и лететь в сторону Мехико на высоте три тысячи метров и скорости около 200 километров в час.

Борт сопровождали два истребителя. Тем не менее когда Boeing 727-51 около 22:00 приземлился в Рино, штат Невада, для дозаправки, на борту Купера уже не было.

Следователи установили, что угонщик открыл бортовой трап в хвосте самолета и выпрыгнул с парашютом. Произошло это примерно в 20:15, в 50 километрах к северо-востоку от Портленда, штат Орегон

Маклоу рассказала, что Купер приказал ей пойти в кабину и запереться там с остальным экипажем. Последнее, что она видела, — преступник обматывался некой светлой материей. Считается, что он прикреплял к себе деньги. Улис уверен, что обнаружил именно эту материю. Он собирается провести экспертизу ткани и сравнить биологические материалы с нее с ДНК, найденной в 2001 году на галстуке, который угонщик оставил в самолете.

Точное описание Купера не помогло следствию

Пассажиры и члены экипажа дали следствию подробное описание преступника: стройный мужчина примерно 40-45 лет, ростом около 180 сантиметров, весивший примерно 80 килограммов. Со слов свидетелей был составлен точный фоторобот угонщика. Но все это не помогло.

Вскоре стало ясно, что его имя является псевдонимом. По одной из версий, угонщик назвал себя так в честь персонажа франко-бельгийских комиксов «Приключения Дэна Купера» — забавного, но отважного пилота.

Это навело следствие на мысль, что преступник мог быть европейцем, так как эти комиксы не издавались в США и вообще на английском языке. Правда, вскоре выяснилось, что они продавались в Канаде. Появилась версия, что Купер оттуда. Имя Ди Би Купер, под которым угонщик известен сегодня, появилось из-за ошибки репортера The Oregon Journal Джеймса Лонга.

То ли источник неправильно его назвал, то ли я услышал что-то не то из-за шума на телефонной линии Джеймс Лонг репортер The Oregon Journal в интервью The Los Angeles Times, 2016 год

Главный герой комикса «Приключения Дэна Купера» Кадр: Mediacontainer / YouTube

Образцы ДНК, полученные с оставленного угонщиком в самолете галстука в 2001 году, помогли следователям составить его частичный генетический портрет, но и это пока ничего не дало.

Многие эксперты и вовсе сомневались, что Купер пережил прыжок. Дело происходило на севере США в конце ноября. Угонщик выпрыгнул из самолета в густой облачности, температура за бортом была около минус 10 градусов по Цельсию, а одет Купер был только в легкий костюм. Даже если бы он успешно достиг земли, то вряд ли выжил бы в глуши ночью при низкой температуре.

Другие специалисты уверяли, что побег был возможен, особенно если где-то рядом его поджидал сообщник. Только вот Купер, как и его возможные подельники, не мог точно знать, над какой именно территорией выпрыгивает и где приземлится

С 1971 по 2016 год ФБР проверило более тысячи человек, которые могли быть Купером. Некоторые заявляли, что угон и блестящий побег совершили именно они, но об этом чаще всего становилось известно от их родственников уже после ухода вероятных подозреваемых из жизни. В 2016 году ФБР закрыло дело Ди Би Купера, и криминальная загадка окончательно превратилась в легенду.

Фоторобот Ди Би Купера Изображение: Federal Bureau of Investigation / Wikimedia

Эрик Улис подал в суд на ФБР за сокрытие информации о деле Купера

Определенные странности в расследовании появились с самого начала. Например, восемь фильтров сигарет, выкуренных Купером на борту самолета, бесследно исчезли.

Через три недели после угона в редакцию The Los Angeles Times пришло письмо, якобы написанное угонщиком. Автор сообщал, что ему осталось жить около года, и угон был способом обеспечить себе безбедное существование на последние месяцы жизни. Отправителя так и не нашли. Похожие письма позже получали и другие издания. Все их сочли неудачными шутками.

Последняя серьезная находка в деле Ди Би Купера была сделана в 1980 году. Тогда восьмилетний Брайан Ингрэм откопал на берегу реки Колумбия три пачки 20-долларовых купюр. Серийные номера свидетельствовали о том, что они из выкупа. Деньги были повреждены водой, но лежали в том порядке, в котором их упаковали. Более того, в одной из пачек не хватало 10 банкнот, которые как будто вытащили из нее. Остальной выкуп так и не нашли.

Найденные в 1980 году деньги из выкупа Фото: Federal Bureau of Investigation / Reuters

Эрик Улис занимается расследованием дела Купера уже 15 лет. В июле 2022 года он заявил, что угонщик работал на компанию Rem-Cru в Пенсильвании. Помимо ДНК, на его галстуке нашли следы нескольких металлов, в том числе титана и сурьмы. В 1970-х годах титан использовался в химпроизводстве и металлообработке. Улис считает, что Купер работал в Rem-Cru, потому что она одна из немногих использовала именно титановые сплавы с сурьмой.

Я уверен, что определил не только компанию, где работал Ди Би Купер, но и конкретное ее подразделение. Мне нужно было что-то вроде «коммерческой ДНК». Обычная ДНК указывает на человека, а коммерческая помогает определить место его работы. И я действительно нашел частицы очень редкого сплава Эрик Улис интервью King 5, 2022 год

Исследователь также считает, что современный уровень технологий исследования ДНК позволяет установить личность загадочного преступника. Он запросил у ФБР право изучить тот самый галстук Купера, но получил отказ.

В марте Улис подал в суд на бюро, ссылаясь на нарушение закона о свободе информации, который предоставляет гражданам доступ к некоторым правительственным документам. О деталях разбирательства ничего не известно, однако странно, что ФБР отказало в исследовании улики по давно закрытому делу.

Стоит отметить, что в июле 2022 года австралийские исследователи установили личность так называемого Человека из Сомертона, которая оставалась загадкой более 70 лет. Помог им в этом метод исследования ДНК-генеалогии. Вполне возможно, что и дело Ди Би Купера может быть раскрыто подобным образом. Если только ФБР отдаст исследователям галстук.

