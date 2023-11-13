Директора турфирмы приговорили к колонии за кончину туристов на Камчатке

На Камчатке суд приговорил главу фирмы к колонии за смерть туристов на вулкане

На Камчатке суд приговорил директора туристической компании «Экстрим тайм» из Новосибирска к четырем годам колонии общего режима за кончину восьми туристов на вулкане Ключевская Сопка в сентябре 2022 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Его признали виновным по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Директор вину признал. Он сотрудничал со следствием.

По версии следствия, осужденный разместил в интернете рекламу о туре по восхождению на вулкан Ключевская Сопка Камчатского края. Для проведения тура он привлек двух человек, которые не могли исполнять обязанности инструкторов-проводников на этом маршруте из-за его особой категории сложности. Глава турфирмы знал о невозможности оказать безопасную услугу по сопровождению 10 туристов, однако все равно решил организовать тур.

30 августа 2022 года группа отправилась на вершину вулкана без утвержденного маршрута и разрешения природного парка на посещение данного объекта. 3 сентября 2022 года на высоте 4000 метров над уровнем моря двое туристов в сопровождении одного из инструкторов начали обратный спуск к домику вулканологов из-за плохого самочувствия. Оставшиеся туристы продолжили восхождение, но достигнув высоты 4400 метров, из-за невозможности продолжения движения вверх по ледовому склону развернулись и также начали спускаться обратно. Во время спуска группа сорвалась вниз, что привело к кончине восьми участников и сопровождающего их инструктора.