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05:34, 7 июня 2023Путешествия

Директор турфирмы признал вину в гибели клиентов на Камчатке

СК: директор фирмы признал вину в гибели восьми туристов на Ключевском вулкане в 2022 году

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Директор туристической компании ООО «Экстрим тайм» из Новосибирска признал свою вину в гибели восьми человек на вулкане Ключевской в сентябре 2022 года. Об этом сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю в своем Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что завершено расследование уголовного дела в отношении директора турфирмы, оказавшего небезопасные услуги, которые повлекли за собой гибель туристов при восхождении на вулкан Ключевской. «Мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ)», — пояснили в ведомстве.

В ходе следствия организатор услуги признал вину и раскаялся в содеянном. Он сотрудничал со следствием, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

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    Екатерина Подвигина
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