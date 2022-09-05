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Число погибших туристов на вулкане на Камчатке возросло

Число погибших при восхождении на Ключевскую Сопку на Камчатке выросло до 9 человек

Фото: КГКУ "ЦОД" / ТАСС

Число погибших на Ключевской Сопке на Камчатке выросло до девяти человек. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Уточняется, что четверо выживших путешественников находились на разных высотах. Два человека, один из которых был травмирован, застряли на высоте 4,1 тысячи метров, еще двое — на 3,3 тысячи метров, в доме вулканологов.

Гид, который оставался на высоте выше четырех тысяч метров, смог спуститься к двум другим туристам и сообщил, что в настоящий момент спасателей ожидают трое выживших. Отмечается, что в помещении есть вода и газ.

Ситуация осложнена погодными условиями

Утром 5 сентября вторая группа спасателей из 24 человек начала восхождение на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке, где погибли девять туристов.

Как уточняет источник, спасательная операция осложнена сильным ветром. Предполагается, что к отметке 3,3 тысячи метров, где находится дом вулканологов, они будут добираться не меньше двух дней.

3300метров

высота, на которой ждут помощи спасателей трое выживших участников тургруппы

По прогнозу синоптиков, во вторник к берегам полуострова со стороны Охотского моря подойдет циклон, который обрушится и на Усть-Камчатский, где находится Ключевской вулкан.

Первая группа спасателей, доставленная вертолетом в 07:30 мск, поднялась на высоту две тысячи метров. Принимать решение о дальнейших действиях спасатели будут на месте, исходя из ситуации.

Спасатели приземлились на вулкане с четвертой попытки

Вертолету МЧС удалось приземлиться на Ключевской Сопке с четвертой попытки из-за штормового ветра скоростью до 15-20 метров в секунду. Спасатели высадились на высоте 1663 метров.

Вертолет Ми-8 МЧС России доставил личный состав поисково-спасательного отряда на Ключевской вулкан на отметку 1663 метра. Высадить их на большей высоте не позволил сильный ветер, а также пепел, который поднимается со склонов исполина

пресс-служба краевого учреждения «Центр обеспечения действий по ГО и ЧС»

До этого участники поисково-спасательной операции дважды пытались приземлиться на высоте 3300 метров с разницей в несколько часов, однако не смогли этого сделать из-за мощных порывов ветра — около 30 метров в секунду.

Связь с группой туристов осуществлялась по спутниковому телефону гида.

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Погибли девять человек

3 сентября несколько туристов группы на высоте 4158 метров сорвались и упали в пропасть при восхождении на Ключевскую Сопку в Усть-Камчатском районе Камчатского края.

Изначально сообщалось о четверых погибших. Позднее это число выросло до девяти.

В походе принимали участие 12 человек из разных регионов, включая Алтайский, Приморский и Камчатский край, а также из Москвы, Новосибирской и Владимирской областей. В прокуратуре уточнили, что туристическая группа была зарегистрирована. Альпинисты были участниками туристического клуба из Новосибирска.

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Мария Гейн
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