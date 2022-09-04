За пострадавшими туристами на вулкане Ключевская сопка снова отправили вертолет

На Камчатке в район вулкана, где погибли шесть туристов, повторно отправился вертолет

Вертолет Камчатского территориального центра медицины катастроф повторно вылетел в район вулкана Ключевская сопка за пострадавшими туристами. Об этом сообщили ТАСС в региональном пресс-службе Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Ранее спасательная операция не увенчалась успехом: Ми-8 не смог приземлиться на высоте 3 300 метров из-за плохой видимости. Во время второй попытки высота, на которую он приземлится, будет рассчитываться в зависимости от погодных условий. Сейчас в районе наблюдается сильный ветер, облачность и осадки.

3 сентября стало известно о гибели шести туристов при восхождении на Ключевскую Сопку. Они сорвались в пропасть и упали на высоте 4158. Также отмечалось, что еще трое человек из группы пострадали. В восхождении на вулкан принимала участие зарегистрированная группа из 12 человек.