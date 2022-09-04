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Медики сообщили об увеличении числа погибших туристов на Камчатке

Медики сообщили, что при восхождении на Ключевскую Сопку погибли шесть туристов

Фото: Евгений Нескоромный / РИА Новости

Сотрудники медицинских служб сообщили, что количество туристов, погибших во время восхождения на Ключевскую Сопку на Камчатке, увеличилось до шести человек. Эту информацию передает агентство ТАСС.

«Еще один человек, который ранее находился без сознания, умер. Общее число погибших на данный момент составляет шесть человек», — рассказали врачи.

3 сентября стало известно о гибели четверых туристов при восхождении на Ключевскую Сопку, находящуюся в Усть-Камчатском районе Камчатского края. Они сорвались в пропасть и упали на высоте 4158. Также отмечалось, что еще трое человек из группы пострадали. Тогда на место происшествия вылетел самолет МЧС.

Позже региональная прокуратура уведомила, что число погибших туристов на Камчатке возросло до пяти человек. Сообщалось, что в восхождении на вулкан принимали участие 12 человек из разных регионов, включая Алтайский, Приморский и Камчатский края, а также Москва, Новосибирская и Владимирская области. В прокуратуре уточнили, что туристическая группа была зарегистрирована.

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Варвара Кузьмина
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