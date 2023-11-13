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13:16, 13 ноября 2023Мир

Экс-премьер Британии назначен на новую должность

Экс-премьер Британии Кэмерон назначен госсекретарем по иностранным делам

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Экс-премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона назначили на новую должность. Об этом сказано на странице Даунинг-стрит в соцсети Х.

«Достопочтенный Дэвид Кэмерон назначен государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества и развития», — говорится в сообщении.

Ранее Британии назначили нового главу МВД. Им стал бывший глава Министерства иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.

В августе 2022 года Россия ввела санкции против политика. Уточняется, что меры ввели в связи с продолжением применения правительством Великобритании механизма санкционных ограничений в отношении представителей общественно-политических кругов России, отечественных экономоператоров и СМИ.

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      Анастасия Заикина
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