Экс-премьер Британии назначен на новую должность

Экс-премьер Британии Кэмерон назначен госсекретарем по иностранным делам

Экс-премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона назначили на новую должность. Об этом сказано на странице Даунинг-стрит в соцсети Х.

«Достопочтенный Дэвид Кэмерон назначен государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества и развития», — говорится в сообщении.

Ранее Британии назначили нового главу МВД. Им стал бывший глава Министерства иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.

В августе 2022 года Россия ввела санкции против политика. Уточняется, что меры ввели в связи с продолжением применения правительством Великобритании механизма санкционных ограничений в отношении представителей общественно-политических кругов России, отечественных экономоператоров и СМИ.

