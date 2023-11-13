Экс-премьер Британии назначен на новую должность
Экс-премьер Британии Кэмерон назначен госсекретарем по иностранным делам
Экс-премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона назначили на новую должность. Об этом сказано на странице Даунинг-стрит в соцсети Х.
«Достопочтенный Дэвид Кэмерон назначен государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества и развития», — говорится в сообщении.
Ранее Британии назначили нового главу МВД. Им стал бывший глава Министерства иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.
В августе 2022 года Россия ввела санкции против политика. Уточняется, что меры ввели в связи с продолжением применения правительством Великобритании механизма санкционных ограничений в отношении представителей общественно-политических кругов России, отечественных экономоператоров и СМИ.