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Россия ввела санкции против британских журналистов

МИД России сообщил о введении персональных санкций против журналистов Великобритании

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Россия ввела санкции против ряда британских журналистов. Об этом сообщается на официальном сайте МИД России.

В частности, ограничения были введены в отношении обозревателя газеты The Times Дэвида Аароновича, редактора военных новостей газеты The Guardian Дэна Саббаха, редактора европейских новостей газеты The Daily Telegraph Джеймса Криспа, журналиста-фрилансера Дэвида Роуза, политического редактора газеты The Sunday Times Кэролайн Уилер и еще нескольких сотрудников британских СМИ.

Также стало известно, что под рестрикции попали бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и пресс-секретарь МИД Великобритании Хелен Бауэр-Истон.

Как следует из заявления внешнеполитического ведомства России, решение о введении санкций было принято «в связи с продолжением применения правительством Великобритании механизма санкционных ограничений в отношении представителей общественно-политических кругов России, отечественных экономоператоров и СМИ».

В начале мая сообщалось о том, что власти Великобритании ввели санкции против государственной вещательной компании ВГТРК и отдельных журналистов из России за освещение событий на Украине.

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Евгения Наумова
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