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13:12, 13 ноября 2023Мир

В Британии назначили нового главу МВД

Экс-глава МИД Британии Клеверли назначен главой МВД
Джеймс Клеверли

Джеймс Клеверли. Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Бывший глава Министерства иностранных дел Британии Джеймс Клеверли назначен главой МВД королевства. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра страны Риши Сунака на официальном сайте.

«Достопочтенный член парламента Джеймс Клеверли назначен министром внутренних дел», — говорится в заявлении.

Сообщается, что Клеверли переведен с должности главы МИД на пост министра внутренних дел. На этом посту он сменил Суэллу Браверман.

Ранее стало известно, что Браверман могут уволить с должности главы МВД королевства. В качестве причины была названа критика действий полиции на пропалестинских демонстрациях.

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      Дарья Балацкая
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