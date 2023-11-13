В Британии назначили нового главу МВД

Экс-глава МИД Британии Клеверли назначен главой МВД

Бывший глава Министерства иностранных дел Британии Джеймс Клеверли назначен главой МВД королевства. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра страны Риши Сунака на официальном сайте.

«Достопочтенный член парламента Джеймс Клеверли назначен министром внутренних дел», — говорится в заявлении.

Сообщается, что Клеверли переведен с должности главы МИД на пост министра внутренних дел. На этом посту он сменил Суэллу Браверман.

Ранее стало известно, что Браверман могут уволить с должности главы МВД королевства. В качестве причины была названа критика действий полиции на пропалестинских демонстрациях.