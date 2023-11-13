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12:39, 13 ноября 2023Экономика

Названы главные факторы влияния на продолжительность жизни в России

Ученые ВШЭ: на продолжительность жизни в РФ негативно влияет нездоровое питание
СюжетНаселение России:

Фото: Unsplash

Исследователи в рамках научного проекта ВШЭ выявили взаимосвязь между продолжительностью жизни россиян и нездоровым питанием. Как узнало РБК, женщины и в большей степени мужчины живут дольше, если в их рационе мало отклонений от норм потребления, рекомендуемых Минздравом исходя из полезности и питательности продуктов. Лучше всего ситуация в 2021 году обстояла в Омской области, а хуже всего — в Чукотском автономном округе.

Избыточное потребление сахара, соли и жиров животного происхождения снижает продолжительность жизни, а потребление белка, молочных продуктов, рыбных жиров, овощей и фруктов — увеличивает, рассказал демограф Алексей Ракша. При этом, согласно результатам исследования, питание не является единственным и главным фактором, который влияет на продолжительность жизни граждан.

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На долголетие населения, к примеру, сильное воздействие оказывает алкоголь: при увеличении среднедушевого потребления алкоголя на 10 процентов продолжительность жизни мужчин снижается почти на три месяца, а у женщин — на 1,7 месяца. В то же время на жизнь женщин больше влияет высокий уровень вредных выбросов, а также плохая обеспеченность врачами. Значительный эффект также оказывают уровни благосостояния, неравенства доходов, урбанизации, а также влияние пандемии коронавируса.

Разрыв в доходах населения также негативно влияет на динамику душевого валового регионального продукта (ВРП) России в долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной перспективах, отмечали ранее эксперты Центробанка. В текущих условиях санкционного кризиса этот фактор становится особенно значимым, поскольку фактически не остается других источников роста, кроме внутренних инвестиций и доверия.

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      Мария Грушко
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