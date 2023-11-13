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17:55, 13 ноября 2023Среда обитания

Электромобили начали продавать со скидками

FT: производители начали чаще продавать электромобили со скидками

Фото: Jan Woitas / Globallookpress.com

Мировые автопроизводители начали чаще продавать электрокары со скидками, увеличив диапазон и масштаб дисконтов. Таким образом компании пытаются замедлить ослабление спроса, передает Financial Times (FT) со ссылкой на данные HSBC.

В октябре скидки позволили жителям Великобритании купить электромобили в среднем на 11 процентов дешевле рекомендованной розничной цены, жителям США — на 10 процентов, а жителям Германии — на семь процентов. В Великобритании с дисконтом или с сильно пониженными процентными ставками по автокредиту были проданы две трети новых электрокаров, а в США скидки за последние 12 месяцев утроились.

Отмечается, что производителям впервые приходится принимать подобные меры — прежде на электрокары составлялись многомесячные списки ожидания из-за недостаточного объема производства. Снижение спроса связано с высокими ценами, негативными отзывами и недостаточно развитой инфраструктурой зарядных станций.

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Политика правительств в отношении автомобилей также сыграла роль. Раньше водители считали электромобили единственным вариантом для будущего, однако теперь в этом появились сомнения. Так, в текущем году Брюссель разрешил после 2023 года продавать новые бензиновые машины, работающие на синтетическом электротопливе, а Великобритания перенесла запрет продажи бензиновых автомобилей с 2030 года на 2035-й.

Ранее российскому рынку электрокаров предсказали рост. По мнению аналитиков, продажи такого транспорта к 2030 году выйдут на уровень 220 тысяч штук, или 12 процентов от всего рынка.

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      Александра Качан
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